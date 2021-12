Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au primit in 2021 subvenții de aproape 235 de milioane de lei, adica aproape 47 de milioane de euro. Cei mai mulți bani i-au primit PSD și PNL, care, in primele noua luni ale lui 2021, din fondurile cheltuite peste jumatate au mers pentru propaganda, noteaza Hotnews. PSD a primit, in 2021,…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea USR la legea bugetului de stat. Surpriza in decizia judecatorilor se refera la subventia pe care urma sa o incaseze PPU-SL, partidul sprijinit de Dan Voiculescu, relateaza Europa Libera. Nu demult, publicatia citata a dezvaluit ca PPU-SL urma sa primeasca…

- Partidul fostului premier Victor Ponta are mari probleme cu creditorii, care iși cer banii inapoi, susține Europa Libera . Pro Romania este primul partid din Romania care ajunge sa nu mai poata beneficia de subvenția lunara din cauza datoriilor. Autoritatea Electorala Permanenta trimite toți banii…

- Aproape 24 de milioane de euro au primit partidele politice in primele noua luni din subvenția de la stat, arata un raport al Autoritații Electorale Permanente (AEP). Conform datelor, cea mai mare cheltuiala a partidelor a reprezentat „presa și propaganda”, unde au ajuns 6.800.000 de euro, mai bine…

- Studiu Colliers Valoarea totala a investițiilor imobiliare a depașit 540 de milioane de euro in Romania in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzacționata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, potrivit consultanților Colliers Romania. Piața de investiții a scazut…

- De 30 de milioane de lei are nevoie Colterm ca sa incalzeasca 56.000 de locuințe, școlile și spitalele din oraș in luna noiembrie, a anunțat zilele trecute primarul Dominic Fritz, care spunea ca se va taia la sange din bugetul Primariei Timișoara. S-au gasit doar puțin peste 15 milioane de lei, deci…

- Cu siguranta, printre cei care isi vor putea plati cheltuielile la incalzire dupa scumpirile fara precedent se afla partidele politice. PSD a primit o subventie de 14,9 milioane de lei. PNL doar 12,6 milioane, urmat de USR cu 6, 8 milioane lei. Sume uriase din punctul de vedere al unui pensionar care…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in luna octombrie, in contul partidelor politice, suma totala de 38.763.977,03 lei, reprezentand subventia acordata in baza prevederilor legale in materie. Potrivit unui comunicat al AEP transmis vineri, Partidul Social Democrat (PSD) a beneficiat de…