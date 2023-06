Stiri pe aceeasi tema

- ”Asiguratorii membri ai UNSAR au achitat in perioada 2019-2022, doar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de furtuni, despagubiri in valoare de peste 46 milioane de lei, in baza asigurarilor facultative de locuinte. Conform analizei realizate la nivelul asociatiei, aceasta suma a fost platita pentru…

- Indemnizatiile brute platite romanilor in baza politelor de asigurari de viata, inclusiv maturitatile si rascumpararile, au crescut anul trecut cu peste 25% fata de 2021, pana la valoarea de 1,8 miliarde de lei, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)."Romanii…

- Despagubiri de peste 100 milioane lei au fost platite anul trecut de catre companiile de asigurari in baza politelor facultative de locuinte, a anuntat luni Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), informeaza AGERPRES . Conform sursei citate, anul trecut, proprietarii…

- Despagubiri de peste 100 milioane lei au fost platite anul trecut de catre companiile de asigurari in baza politelor facultative de locuinte, a anuntat ieri Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, anul trecut, proprietarii…

- ”Anul trecut, proprietarii locuintelor protejate printr-o asigurare facultativa au primit sprijin financiar din partea companiilor de asigurari de peste 100 milioane lei. Totodata, despagubirile platite doar in baza acestor polite au fost cu peste 29% mai mari fata de anul 2021, conform datelor prezentate…

- Proprietarii de locuinte si companiile din Romania au primit, in perioada 2013 – 2022, despagubiri de aproape 25 de milioane de euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundatii si alunecari de teren. Potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale…

- Proprietarii de locuinte si companiile din Romania au primit, in perioada 2013 - 2022, despagubiri de aproape 25 de milioane de euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundatii si alunecari de teren.Aceste despagubiri au fost platite atat…

- 80% din locuințele romanilor nu sunt asigurate in caz de calamitate, dar 7 din 10 romani ar fi interesați sa-și protejeze casele dupa cutremurele din februarie, au explicat pentru G4Media reprezentanții Uniunii Naționale a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR). „La nivel național,…