- Europarlamentarul Siegfried Muresan este de parere ca Guvernul PSD - ALDE trebuie sa isi dea demisia deoarece prin masurile pe care le intreprinde duce Romania spre o noua criza. "Actualul guvern PSD - ALDE, condus de prim-ministrul Viorica Dancila, a aratat in cele aproape trei luni de…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflatiei sa ajunga la 3,5%, in conditiile in care acum este de 4,7%. Isarescu a explicat si de ce s-au tiparit mai multi bani anul trecut decat in 2016. "Masa monentara…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent” (Pro TV), ajuns la cel de-al șaptelea sezon, aproape ca mi-au confiscat interviul! Orice discuție cu ei se transforma intr-un show cu potențial de comedie. Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș este deja legendara și trece de granițele micului ecran: cei…

- Rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu. "In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala…

- Liviu Dragnea este principalul vinovat pentru criza imunoglobulinei si ar trebui sa demisioneze din toate functiile publice, considera europarlamentarul Siegfried Muresan. Eurodeputatul roman critica reactia guvernarii in cazul crizei de imunoglobulina, spunand ca “autoritatile au descoperit, peste…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

