- Averea neta a lui Elon Musk - directorul general al Tesla, SpaceX si Twitter - a scazut cu 100,5 miliarde de dolari anul acesta, conform Bloomberg Billionaires Index, dar acesta ramane cel mai bogat om din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, informeaza site-ul finance.yahoo.com.

- Amazon, Jeff Bezos, intenționeaza sa doneze cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari, a declarat acesta pentru CNN. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a spus, la CNN, ca intenționeaza sa doneze cea mai mare parte a averii sale de 124 de miliarde de dolari. Bezos, in varsta de 58…

- Averea fondatorului Tesla, SpaceX, NeuraLink, iar acum patronul Twitter, a scazut sub 200 de miliarde de dolari in acest an.In 2021, averea neta a lui Elon Musk depașea 300 de miliarde de dolari, depașind cu mult și al doilea cel mai bogat om al lumii, Bernard Arnault, miliardarul francez care deține…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- Jeff Bezos a trecut pe locul III in topul celor mai bogați oameni de pe planeta. Un indian i-a luat locul! Este vorba de Gautam Adani, magnatul cu afaceri in energie și transport, cu o avere estimata la 150 miliarde de dolari, care s-a strecurat in top 3 cei mai bogați oameni ai momentului din intreaga…