- In cea mai puternica actiune pe care a realizat-o pana acum pe litoral cu ocazia vacantei de 1 mai, ANAF a pus cate un om la casa in cele mai mari 16 cluburi din Mamaia, iar sumele fiscalizate declarate au fost de 17,3 mil. lei, afirma surse oficiale, citate de Ziarul Financiar.

- Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanta de 1 mai. Romanii, dar si strainii au petrecut pana in zori in localurile de fite de pe malul marii. In cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia, cei care si-au permis au spart o adevarata avere, pe o singura noapte…

- A fost ultima noapte de distracție în cluburile din Mamaia. Nu au contat banii când a venit vorba despre îmbracamintea pe care au purtat-o petrecareții și, cu atât mai puțin, când a venit nota de plata în cluburi. Șampania de mii de euro a curs în valuri,…

- 1 mai la LOFT si NUBA. Cum s-au imbracat petrecaretii! Cluburile de pe plaja din Mamaia au fost pline in acest weekend de petrecareti. Mii de oameni din toata tara au ajuns pe litoral pentru a se distra in mini-vacanta de 1 mai. Cele mai frecventate localuri au fost LOFT si NUBA. Acolo a avut loc o…

- O șampanie de 100.000 de euro – suna incredibil, insa aceasta șampanie extrem de scumpa se poate cumpara dintr-un club de fițe din nordul stațiunii Mamaia. LIBERTATEA TRANSMITE LIVE DE PE PLAJA DIN MAMAIA. URMARITI AICI TRANSMISIA Minivacanța de 1 mai in stațiunea Mamaia poate sa coste cat o vacanța…

- Distractia din cluburile de lux din Mamaia nu a fost pe placul lui George Becali! ”Imparatul lui este Satan!” George Becali are propria parere despre cei care au ales sa se distreze in cluburile din Mamaia

- Cluburile din Mamaia, pline ochi în prima noapte de distracție. Mii de petrecareți au dat navala în cea mai scumpa stațiune de pe litoral, dar și cea mai cautata. Au dansat toata noaptea și au cheltuit în neștire.