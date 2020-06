Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat la Digi24, ca suma totala a amenzilor care au fost dat in perioada starii de urgența a fost de 600 milioane de lei, dar din aceasta a fost incasata doar o mica parte, de sub 100 de milioane de lei. Este vorba de amenzile uriașe stabilite prin OUG 34/2020…

- "Domnul ministru Vela, sa tineti cont de faptul ca Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala si in privinta reglementarilor care afecteaza starea de alerta si aici trebuie sa fim pregatiti, pentru ca termenul de judecare la Curtea Constitutionala este miercuri, pe 13 (mai - n.r.), si aici…

- Practic, partidul s-a imparțit in doua. Pe de o parte, sunt liberalii care sprijina ordonanțele și cred ca amenzile luate de romani nu trebuie sa fie anulate. Pe de alta parte, alți liberali cred ca Guvernul Orban trebuie sa emita o OUG prin care sa anuleze amenzile, acest pas urmand sa se traduca…

- ”Noi am marit amenzile pentru a crește gradul de conformare la reguli. Faptul ca s-a luat deizia CCR nu inseamna ca nu se mai dau amenzi. Se dau amenzile la nivelul anterior ordonanței de urgența”, a spus joi premierul Ludovic Orban, intrebat despre modul in care polițiștii ii vor sancționa pe cei care…

- Amenzile date in perioada starii de urgența celor care nu au respectate prevederile ordonanțelor militare sunt in total de peste 600 milioane lei adica de aproximativ 120 milioane de euro. Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca acești bani vor fi folosiți in principal pentru sprijinul spitalelor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a susținut, duminica seara, o declarație de presa, in care a anunțat noi masuri, dispuse intr-o noua ordonanța militara, Ordonanța 4. Iata ce conține documentul: „Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul…

- Ordonanta militara Nr. 3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, cu exceptia celor care merg la serviciu, la cumparaturi de prima necesitate, pentru animalele de companie sau pentru donare de sange a intrat in vigoare miercuri. Cei peste 65 de ani se pot deplasa doar…