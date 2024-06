Câți bani au dat românii pe bilete la cinema în 2023 Cați bani au dat romanii pe bilete la cinema in 2023 In 2023, cinematografele din Romania au avut 13,02 milioane de spectatori, cu 16% mai mulți fața de 2022 și aproape de nivelul din 2019, cand au fost 13,1 milioane, se arata intr-un comunicat remis Agerpres. Veniturile totale ale operatorilor de cinematografe au crescut cu 25% fața de 2022, atingand 308,8 milioane de lei (aproximativ 63 milioane de euro), depașind recordul de 265 milioane de lei (aproximativ 56 milioane de euro) din 2019. Prețul mediu al unui bilet a crescut de la 20 de lei in 2019, la 21,9 lei in 2022 și 23,7 lei in 2023. Numarul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

