Directorul Departamentului de Control al Finantarii din cadrul AEP, Constantin Rada, a declarat ca pana in prezent au fost declarate contributii electorale in valoare de aproape 34 de milioane de lei.



Candidatul care a declarat cele mai multe contributii electorale, in valoare de 10 milioane de lei, a fost Klaus Iohannis, toate fondurile fiind subventii de la bugetul de stat.



Pe locul secund in privinta contributiilor electorale se afla Viorica Dancila, cu 6,8 milioane de lei, de la bugetul de stat primind peste 6 milioane de lei, iar restul a fost finantare privata.



Locul…