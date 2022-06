A fost mereu inconjurata de barbați cu cu bani și recunoaște chiar ea acest lucru. Este vorba despre Vica Blochina, care in prezent e singura, dupa cum a marturisit de curand. Spune ca e in perioada in care se regasește și ca nu are nevoie de un barbat care sa ii stea alaturi. Vica Blochina a ajuns in atenția tuturor, dupa ce a fost amanta lui Victor Pițurca timp de 16 ani. In ultimele luni au existat speculații ca Blochina s-ar putea confrunta cu dificultați financiare și ca ar putea fi obligata sa iși paraseasca apartamentul. In acest sens, Vica a facut niște afirmații in care vorbește despre…