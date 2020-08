Câți bani are de recuperat România, de pe urma lui Ceaușescu și prietenilor săi Romania are de recuperat sute de milioane de dolari, reprezentand creanțe din activitatea de export derulata inainte de 31 decembrie 1989, de la ”prietenii” lui Nicolae Ceaușescu. Majoritatea datornicilor trag de timp, in vreme ce autoritațile romane par neputincioase. Conversia banilor, alta problema. Adevaruri din trecut. Ceaușescu, prietenii sai și datoria externa Din suma totala […] The post Câți bani are de recuperat România, de pe urma lui Ceaușescu și prietenilor sai appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile „prietene” ale lui Nicolae Ceausescu inca mai au datorii uriase catre Romania, in contul exporturilor derulate de tara noastra inainte de 31 decembrie 1989 in state precum Libia, Coreea de Nord, Cuba sau Guineea.

- Tarile „prietene” ale lui Nicolae Ceausescu inca mai au datorii uriase catre Romania, in contul exporturilor derulate de tara noastra inainte de 31 decembrie 1989 in state precum Libia, Coreea de Nord, Cuba sau Guineea.

- Anghel lucreaza ca moasa in Marea Britanie din 2012. Povestea sa de succes este una dintre cele a 600.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, dar totodata este un semnal cu privire deficientele sistemului de sanatate din tara sa natala si despre perspectivele sumbre pentru ea si familia ei daca…

- Majoritatea strainilor nu vin in Romania decat de nevoie, pentru afaceri, in timp ce turismul de placere exista cu procente mici in statisticile de profil. Potrivit datelor facute publice de Institutul National de Statistica, fie ca este vorba de pandemie sau nu, turistii straini nu petrec,…

- Cel mai mare angajator din zona Turnu Magurele și-a redeschis porțile dupa cinci ani de zile in Economie / on 13/07/2020 at 08:22 / Inchiderea combinatului de ingrașaminte agricole Donau Chem a fost, in 2015, un duș rece pentru autoritațile locale din Turnu Magurele, dar și pentru cele județene,…

- Autoritatile din Creta au pus la dispozitia turistilor testati pozitiv cu COVID-19 trei unitati de cazare, una in Chania si doua in Heraklion, a declarat, joi, Emmanuel Volikakis, seful Departamentului de Turism, regiunea Chania, informeaza Agerpres.Potrivit acestuia, toti turistii sunt testati pentru…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , a declarat ca de la 1 – 2 iunie vor fi luate, cu siguranța, noi masuri de relaxare pentru ca numarul cazurilor noi de COVID-19 este stabil, chiar daca „situația nu este perfect rezolvata”. Etapa de 14 zile in care s-au luat primele masuri…