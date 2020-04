Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a semnat, joi, la Primaria Cluj-Napoca, contractul pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru metroul și trenul metropolitan de la Cluj-Napoca, in valoare de 35,9 milioane lei, transmite corespondentul Mediafax.

- Clujul a inceput sa viseze frumos și a semnat studiul de prefezabilitate pentru realizarea metroului. Dupa acest studiu, care spune numai daca este rentabila o astfel de investiție, se va face un studiu de fezabilitate și apoi licitație, adica cel puțin zece ani de acum inainte. Primarul Emil Boc…

- Cetatenii americani au cumparat un numar record de arme pe perioada raspandirii COVID-19 in SUA. Circa 2 milioane de arme au fost vandute pe parcursul lunii martie 2020. A doua cifra record, dupa cea din ianuarie 2013, cand s-a produs masacrul de la scoala din Sandy Hook. Acest fenomen este cauzat de…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta pentru angajatorii care trimit salariatii in somaj tehnic. Circa 300 de milioane de euro fonduri europene nerambursabile vor fi alocate firmelor afectate de epidemia de coronavirus.

- Coronavirusul COVID-19 a provocat 107 morti in Italia de la inceputul epidemiei, conform ultimului bilant oficial anuntat miercuri seara, ce ridica la 3.089 numarul cazurilor de infectare confirmate in aceasta tara, a treia din lume cea mai afectata de epidemie, dupa China si Coreea de Sud, relateaza…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide, in perioada martie - iulie 2020, mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru 12 submasuri din PNDR 2020. Fondurile totale alocate...

- Productia de tomate cultivate in spatii protejate va fi sustinuta financiar si in acest an din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), resursele financiare alocate pentru 2020 cifrandu-se la aproape 39,5 milioane de euro, iar suma pe care o va primi un beneficiar nu va depasi…

- Cotidianul britanic The Guardian a publicat un material amplu despre Cluj Napoca si 10 lucruri pe care orice turist trebuie sa le faca daca viziteaza acest oras din tara noastra. "'Capitala' Transilvaniei are o populatie mare de studenti si o atmosfera artistica, cu cluburi excelente si unele…