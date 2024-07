Câți bani alocă românii pe concediul de vară. De ce aleg mulți să meargă în locuri pe care le-au vizitat deja Cați bani aloca romanii pe concediul de vara. Un studiu recent releva ca trei din patru romani intenționeaza sa mearga in concediu in aceasta vara. Cu o gama variata de oferte disponibile, mulți prefera sa calatoreasca in Romania și, chiar și in strainatate, opteaza adesea pentru destinații deja cunoscute. Majoritatea turiștilor romani sunt conservatori cand vine vorba de alegerea destinațiilor de vacanța. Peste 60% dintre ei prefera sa viziteze locuri familiare, atat in țara, cat și in strainatate, cu o medie de trei vizite in același loc. De exemplu, Monica și Mihaița Nica, din Huși, au ales… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi romani care isi vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinatie tari precum Grecia, Turcia, Bulgaria si Italia iar 52,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.…

- Unul din doi romani care iși vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinație țari precum Grecia, Turcia, Bulgaria și Italia, iar 52,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, arata un sondaj recent.

- S-a facut un sondaj. Peste jumatate (52,5%) dintre romanii care au ales sa-si petreaca vacanta in strainatate, in aceasta vara, au optat pentru autoturismul personal ca mijloc de transport, iar trei din zece persoane (28%) vor folosi pentru plati exclusiv cash, arata un sondaj realizat de CEC Bank ,…

- Peste jumatate (52,5%) dintre romanii care au ales sa-si petreaca vacanta in strainatate, in aceasta vara, au optat pentru autoturismul personal ca mijloc de transport, iar aproape trei din zece persoane (28%) vor folosi pentru plati exclusiv cash, arata un sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat…

- Unul din doi romani care iși vor petrece concediul in strainatate au ales ca destinație țari precum Grecia, Turcia, Bulgaria și Italia, potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank și Finzoom.

- Fregata "Regele Ferdinand" a plecat joi, 4 iulie, din Portul militar Constanta, pentru a participa, in perioada 4 15 iulie, la Exercitiul multinational BREEZE 24, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, exercitiul se desfasoara in Portul Burgas, in…

- Mulți romani și-au format obiceiul de a-și petrece vacanțele de vara pe litoral in afara țarii. Dupa ce au vizitat Turcia, Grecia, Bulgaria, Croația și Egipt, aceștia au inceput sa descopere recent și plajele din Albania. Destinația de vacanța care a devenit preferata romanilor. Dupa ce Romania a aderat…

- PIATRA OPEN CHAMPIONSHIP, editia a V-a și CUPA MOLDOVEI sunt unele dintre cele mai mari si importante competitii de profil organizate de catre Asociația Club Sportiv Ray’ s Dance și Federatia Romana de Dans Sportiv (FRDS). Cele mai valoroase perechi de dans sportiv din Romania doresc sa-și adauge in…