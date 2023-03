Câți bani a „tocat” Mircea Cărtărescu de la Institutul Cultural Român Respingerea recenta de catre Academia Romana a cererii prin care scriitorul Mircea Cartarescu dorea sa devina membru a readus in prim plan și alte aspecte mai puțin cunoscute privind fondurile alocate de catre Institutul Cultural Roman (ICR) pentru el și operele acestuia. Peste 340.000 de euro pentru 37 de volume traduse in 19 țari PUTEREA a solicitat președintelui ICR, Liviu Jicmac, sa precizeze cate volume de carte semnate de Mircea Cartarescu au beneficiat de finanțari de la ICR, dar și ce bani s-au decontat pentru deplasarile acestuia. Raspunsul șefului ICR privind suma finanțarile pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

