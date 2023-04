Câți bani a ”tocat” cu deplasările ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, este destul de greu de gasit pe la sediul instituției și doar el cam știe pe unde umbla. Rețeta lui Barna Tanczos: Mai mult pe afara, mai puțin prin țara Dovada faptul ca ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos face ce vrea in aceasta instituție este și faptul ca el nu are un program de audiențe și nicio agenda publica publicata pe site-ul ministerului. In schimb, dupa lungi insistențe, Barna Tanczos a catadicsit sa precizeze pentru PUTEREA cate deplasari interne și externe a efectuat de cand este ministrul Mediului și cați bani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costurile medii orare cu forta de munca in intreaga economie erau estimate anul trecut la 30,5 euro in UE si la 34,3 euro in zona euro, comparativ cu 29 euro in UE si 32,8 euro in zona euro, in 2021, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres.…

- Nationala de fotbal a Romaniei are 42- sanse de calificare la EURO 2024, potrivit unei analize a statisticienilor Gracenote, publicata in saptamana in care incep preliminariile acestei competitii, scrie Reuters. Potrivit statisticienilor Gracenote, Romania este favorita sa incheie pe locul 2 grupa,…

- Miscarea vine pe fondul unei dispute tot mai mari intre Franta si tarile care isi doresc mai multe politici ale UE de promovare a energiei nucleare ca sursa de energie cu emisii scazute de carbon si cele precum Germania si Spania, care spun ca aceasta forma de energie nu ar trebui sa fie pusa pe picior…

- Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este…

- In UE au fost produse anul trecut 10,8 milioane de mașini, cu mai mult de 3 milioane sub totalul din 2019, anul dinaintea pandemiei. Romania a terminat pe locul șase, in fața Italiei și Ungariei, țara noastra fiind singura din top 10 unde producția a urcat fața de 2019. Dat fiind ca producția din Rusia…

- Uniunea Europeana a mobilizat rapid zece echipe de cautare si salvare in Turcia, in urma solicitarii acestei tari de a activa Mecanismul de protectie civila al UE. Echipele de salvare provin din Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Franta, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Romania si Ungaria, a anuntat…

- Romania a avut in trimestrul III din 2022 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana, dublu in comparație cu media blocului comunitar.Mai mult decat atat, țara noastra a inregistrat a treia cea mai mare majorare a dezechilibrului, prin raportare la trimestrul anterior.In trimestrul…