Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) a castigat finala turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie dotata cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In ultimul act, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 6-3, 2-6, 6-3, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 ani,…

- Simona Halep și-a indeplinit unul dintre obiectivele acestui sezon. Jucatoarea din Romania a revenit in Top 10 WTA, dupa succesul spectaculos de la Toronto. Oficialii WTA au anunțat in aceasta dimineața pe ce loc a urcat sportiva noastra. Halep se afla și pe poziția a patra in batalia pentru calificarea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a castigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, cu 6-3, 2-6, 6-3.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a castigat turneul WTA 250 de la Palermo, dotat cu premii totale de 203.024 euro, dupa ce a invins-o pe italianca Lucia Bronzetti, cu 6-2, 6-2. Irina Begu a caștigat finala de la Palermo Irina Begu a strans in palmaresul sau și cel de-al cincilea titlu WTA din cariera.…

- In ziua de sambata 13 iulie 2019, jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon. Simona Halep a castigat acest prestigios turneu dupa ce a invins-o pe americana Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Citește și: Sorin Apostoliceanu, dupa schimbarea din functie a directorului…

- Jucatoarea de tenis Elena Ribakina (Kazahstan; 23 WTA, cap de serie nr. 17) a castigat editia 2022 a turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce s-a impus, in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2, in fata tunisiencei Ons Jabeur (2 WTA, cap de serie nr. 3). Ribakina, care in semifinale a eliminat-o pe…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, pentru a doua oara in cariera sa, dupa ce a invins-o sambata in finala, cu 6-1, 6-3, pe americanca Corie „Coco” Gauff.