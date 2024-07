Stiri pe aceeasi tema

- pescobar a prmis ca ofera cate 100 de euro fiecarui elev care a obținut media 10 la Bacalaureat. Afaceristul a inceput sa primeasca mesje de la cei care se incadreaza, insa unii au incercat sa-l pacaleasca.

- In urma cu cateva saptamani, Paul Nicolau (Pescobar), cunoscutul om de afaceri, a promis ca va oferi cate 100 de euro tuturor celor care vor obține 10 la examenul maturitații. De altfel, el a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, ca se gandește sa organizeze și o vacanța la Mamaia pentru…

- Elevii pot alege dintr-o gama diversificata de specializari, de la domenii tehnice și medicale, pana la arte și servicii. The post OPORTUNITATE DE VIITOR Alternative pentru elevii care nu promoveaza bacalaureatul first appeared on Informatia Zilei .

- Bacalaureatul 2024 continua joi, 4 iulie, cu proba la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: chimie anorganica, chimie organica, fizica, geografie, anatomie, biologie, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie sau sociologie. Vezi modele de subiecte la chimie organica și anorganica…

- Vacanța de vara este un moment de pauza binevenit, o oaza de libertate și posibilitați nelimitate pentru elevi. In 2024, vacanța de vara incepe sambata, 22 iunie, astfel ca vineri, 21 iunie este ultima zi de scoala. Descopera lucruri interesante despre aceasta vacanța mult așteptata!Vacanța de vara…

- Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, a plecat in Germania pentru a asista la meciul Romaniei cu Ucraina, de la EURO 2024. Din pacate insa, patronul de la Taverna Racilor a avut parte de o surpriza neplacuta. In timp ce se afla in Germania, hoții i-au spart casa, iar intregul incident a fost…

- EROU NAȚIONAL…Toți elevii prezenți la Olimpiada Naționala de Matematica gazduita de județul Vaslui au primit ca amintire un album in care troneaza Dumitru Buzatu cu un discurs impresionant și inteligent. Se pare ca oficialitațile județene s-au simțit datoare sa fie gazde bune și sa ofere niște amintiri…

- Un proiect demarat de Universitatea Politehnica din Timișoara provoaca liceenii sa experimenteze adevarata viața studențeasca și inainte sa dea Bacalaureatul. „UPT Campus Explorer” este o tabara gratuita, prin care instituția de invațamant superior vrea sa incurajeze elevii sa se gandeasca mai serios…