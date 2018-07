Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de cuvant, relateaza…

- Melania Trump, in varsta de 47 de ani, a spus ramas bun zilelor in care facea modelling, insa aspectul sau inca arata impecabil. Prima doamna a SUA mananca intotdeauna micul dejun și are o dieta foarte stricta de la care nu se abate. Pentru prima masa a zilei, Melania opteaza intotdeauna pentru alimente…

- Melania Trump a fost supusa, luni, unei intervenții chirurgicale din cauza unor probleme la rinichi, iar starea ei este acum buna. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Din primele informații, operația prin care a trecut prima Doamna a Statelor Unite ale Americii…

- Melania Trump, sotia presedintelui american Donald Trump, a fost operata luni dimineata pentru o problema benigna la rinichi si urmeaza sa ramana internata toata saptamana, transmite AFP, citand purtatoarea de cuvant a primei doamne a Statelor Unite. Procedura a fost realizata cu succes si fara complicatii.…

- Melania Trump, prima doamna a Americii, a fost spitalizata si supusa, luni, unei interventii chirurgicale renale, la Spitalul National Militar Walter Reed situat langa Washington, conform unui...

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie. Barbara Bush a fost sotia celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite, George Herbert Walker Bush (1989-1993) si mama celui de-al…