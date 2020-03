Câţi bani a primit Irinel Columeanu de la Antena 1, ca să participe la Asia Express ”Participarea mea la Asia Express este o provocare, așa am și primit-o”, a spus acesta. Potrivit Cancan.ro, Irinel Columbeanu vrea sa dea mai mult o lovitura de imagine, suma pentru care a acceptat sa particpe este… 0, omul de afaceri fiind mult prea bogat pentru a aștepta o remunerație pentru prestația sa. El a declarat ca și-a pus in geamantan doar doua perechi de pantofi și doua ținute, lucru neașteptat dat fiind ca toți concurenții au venit cu bagajele „ochi”. "Experiența mea la Asia Express este o aventura, din punct de vedere fizic imi dau seama ca am un handicap. In bagaj am doua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…

- Smiley și-a ocupat timpul, mare parte, cu filmarile pentru "Romanii au Talent", dar și cu noi proiecte de studio care de-abia așteapta sa le scoata pe piața. De cand are propria casa de casa de discuri, Smiley produce mai multe genuri muzicale, atat pentru propriii artiști, cat și pentru alte case…

- Neo-zeelandezul Rowan Baxter (42 de ani), un fost jucator de rugby, a murit intr-un mod oribil, alaturi de fosta soție și cei trei copii ai lor. In orașul australian Brisbane a avut loc o scena horror, in dimineața zilei de miercuri. Rowan și Hannah Baxter, desparțiți de un an, și cei trei copii ai…

- Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar vedeta are grija ca intotdeauna sa arate impecabil. Recent, artista și-a facut o intervenție estetica la fața. Nu este prima data cand apeleaza la aceste metode de infrumusețare. Antonia și-a facut 'terapia vampir', singura intervenție…

- Incident șocant in Moldova, chiar de Noul An. Un barbat a intrat din plin in mașina in care se aflau fosta soție și copilul lor, de numai trei ani. Autoturismul s-a transformat practic intr-un morman de fiare, iar femeia și fiul ei au ajuns de urgența la spital.

- A ramas in viața dupa cel de-al doilea razboi mondial, dar și dupa razboiul de pe Nistru, insa și-a gasit moartea sub roțile unei mașini. Un barbat in varsta de 82 de ani din Tighina a fost lovit de o mașina.

- Baiatul, Harry, din Netherton, a ramas fara mama, dupa ce femeia care i-a dat viața, Kerrie, a murit in luna martie, la doar 34 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, scrie a1.ro. Copilul a lasat scrisoarea pe o banca dintr-un parc inainte ca aceasta sa fie publicata pe internet.…

- Irinel Columbeanu a achiziționat bolidul de lux in 2004 contra sumei de 240.000 de euro. Acum, vremurile de glorie ale afaceristului par ca au apus, astfel ca acesta a decis sa renunțe la Bentley, pe care acum cere doar 29.000 de euro. Irinel Columbeanu, de nerecunoscut. Iata cum s-a transformat…