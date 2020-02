Peste 20 de episoade au fost difuzate cu aceste doua persoane, iar audiențele au fost mult peste media stației, ceea ce inseamna o suma fabuloasa pe care Antena 1 a castigat-o.

Cati bani a incasat Antena 1 de pe urma telenovelei Vulpita

Antena 1 a incasat din emisiunile Acces Direct, in care subiectul era nimeni alta decat Vulpita, o suma deloc neglijabila si anume intre 350.000 și 400.000 euro, bani veniti din reclamelor date pe post, in luna cu serialul, scrie Paginademedia.ro. Estimarile au luat in calcul edițiile Acces Direct incepand din 13 ianuarie, cand a fost primul episod.