Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, banii imprumutați de Guvernul țarii vor fi platiți de romani in urmatorii ani, iar suma este una colosala. "V-au amanetat pe toti si nu v-ati prins! Cu 57 miliarde lei a crescut datoria publica in primele sase luni ale anului 2020. O autostrada sau doua....evident lipsa inventar!…

- Romanii care intra pe teritoriul Confederației Elvețiene și pe teritoriul Principatului Liechtenstein stau in carantina 10 zile, iar daca nu respecta noile masuri, amenda e de 10.000 de CHF. Masurile au fost adoptate miercuri și intra in vigoare sambata, 8 august, la miezul nopții. Conform informațiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au anuntat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania, masuri valabile initial pana la data de 31 iulie a.c. Astfel, MAE reaminteste…

- Calin Popescu Tariceanu ii reproșeaza lui președintelui Iohannis ca evita sa vina in fața Parlamentului pentru a da explicații despre criza coronavirus din Romania. Liderul ALDE lanseaza un atac dur la...

- Romania a fost inclusa de Austria pe lista țarilor cu risc, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de Covid-19, ceea ce inseamna ca cetațenii de orice naționalitate care vin din Romania trebuie sa intre in carantina sau autoizolare pentru o perioada de 14 zile.

- Romania a anuntat, luni, noua lista a statelor din care se poate veni fara a intra in carantina. Dar tot luni a fost actualizata si lista cu tarile in care romanii nu pot intra sau sunt obligati sa stea in carantina daca o fac.

- Dupa lungi negocieri, marti in plenul reunit al Parlamentului au fost votati noii sefi ai Curtii de Conturi, una dintre cele mai importante institutii din Romania. Printre cei votati se numara si baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau. El a primit 294 de voturi, asadar si votul liberalilor, doar 55…

- Lovitura crunta pentru romanii care și-au programat vacanțe in Bulgaria. Statul vecin ar putea intra de astazi pe lista țarilor pentru care se instituie obligativitatea intrarii in izolare la momentul intoarcerii in Romania. Asta dupa ce numarul imbolnavirilor de COVID-19 a crescut.