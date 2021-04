Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Pamantului, Parcul Natural Vacarești l-a avut oaspete pe Klaus Iohannis, pentru ca beneficiaza de Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei. Președintele nu a putut sa se duca in vizita imbracat oricum, ci a pus pe el o geaca de 329 de euro. Iohannis a purtat o geaca de culoare albastra…

- Șeful statului, aflat miercuri in vizita in comuna Afumați, județul Ilfov, la primul centru mobil de vaccinare, a vorbit din nou despre nevoia de reforma din Sanatate, vorbind de incendiul izbucnit la Spitalul Județean Slatina, la Secția de Psihiatrie. „Inainte sa ajung la centru am primit o veste…

- PSD ii cere Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa iasa din letargia in care se afla de mai multe saptamani și sa intervina public pentru rezolvarea crizei politice majore din „Guvernul Sau”. Principala prerogativa constituționala a Președintelui este de a media intre puterile…

- O postare de pe pagina oficiala de pe o rețea de socializare a Partidului Social Democrat este intitulata „Cițu-Iohannis la Cantacuzino. Ne vand coliva drept cozonac”. PSD acuza faptul ca „guvernarea n-a fost in stare sa produca la Cantacuzino altceva in afara unui banal supliment alimentar”. „Iohannis…

- Treizeci și cinci de ofițeri de poliție din Capitoliul SUA sunt anchetați pentru acțiunile lor in timpul revoltei din 6 ianuarie și șase au fost suspendați cu plata, a declarat departamentul de poliție intr-o declarație, potrivit Reuters. Vezi și: ANALIZA: 'Jocuri complexe pe inca teritoriul…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, de la ora 15.00, presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. De la ora 16.00, seful statului a convocat o sedinta cu viceprim-ministrul Dan Barna si ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. Si pana…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, impreuna cu vicepremierul Kelemen Hunor, au discutat marti, la Palatul Controceni, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema strategiei nationale pentru sport, al carei obiectiv este situarea Romaniei in primele 15 natiuni in privinta rezultatelor sportive,…

- Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Aducem…