Cati bani a dat Firea pe mastile antigripale impartite prin STB si de la cine le-a luat rapid, prin achizitie directa

- Gravidele din București vor primi un „stimulent financiar”, „in ciuda restricțiilor bugetare”, a anunțat Primarul Capitalei, Gabriela Firea. Femeile insarcinate vor primi banii in doua tranșe, cu cateva condiții.

- Societatea de transport in comun va cumpara maști sanitare, care vor fi imparțite calatorilor in autobuze și tramvaie, pentru a preveni raspandirea virusului gripal, a anunțat luni directorul STB, Andrei Creci.Maștile vor fi distribuite calatorilor de catre șofer șide catre controlori, a precizat el.„STB…

- Primarul Capitalei și președintele PSD București, Gabriela Firea, a luat foc dupa anunțul facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a anunțat ca legea privind dublarea alocațiilor copiilor va fi prorogata pana la jumatatea acestui an.Citește și: Comisia Europeana pregatește o DECIZIE…

- Gabriela Firea (47 de ani), primarul general al Capitalei, a comentat accidentul care a provocat rumoare in Romania, cel petrecut intre un BMW și un tramvai pe strazile din București. Firea a ținut sa laude montarea gardurilor de protecție din dreptul șinelor de tramvai, in contextul in care patru…

- Primaria Capitalei le reaminteste soferilor cu masini vechi si poluante ca de la 1 ianuarie trebuie nu plateasca o taxa ca sa circule prin Bucuresti. Primele doua luni Gabriela Firea lasa la latitudinea cetatenilor daca doresc sa plateasca, urmand ca amenzile in caz de neconformare sa fie aplicate de…

- Gabriela Firea a precizat ca familiile care au masini non-Euro 1 sau 2 vor fi ajutate sa-si schimbe autoturismul, in conditiile in care din 2020 accesul acestora va fi interzis in centrul Capitalei. "Masinile non-Euro 1 si 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui sa…

- Gabriela Firea anunta ca Primaria Capitalei va relua procedura de achizitie a locuintelor pentru cadrele medicale angajate in spitalele administrate de municipalitate, subliniind ca din cele 600 de locuinte prevazute in proiect, au fost achizitionate 177 p'na in prezent.Citește și: Pensie…

- Primaria Capitalei vrea sa cheltuiasca 3,3 milioane de lei pentru a repara Podul Mare din Parcul Cismigiu. Asta, desi acum 2 ani, administratia locala sustinea ca poate reface acelasi pod cu mai putin de jumatate din acest cost. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le cere consilierilor…