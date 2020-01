Câţi bani a cheltuit PSD-ul pentru mitingul "tricourilor albe" împotriva magistraţilor. Sumele uriaşe nu sunt justificate Mitingul dorea sa ștearga din imaginea publica protestele Rezist aparute dupa adoptarea OUG 13, cand sute de mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei mai multe zile la rand. In cele din urma, guvernul Grindeanu a abrogat OUG13, cea care il putea salva de la condamnare pe Liviu Dragnea, potrivit europalibera.ro. PSD nu poate justifica facturile platite pentru organizarea mitingului din 9 iunie 2018 din Piața Victoriei. Deși partidul s-a laudat mereu in spațiul public cu forța sa organizatorica, PSD a incheiat un contract cu o firma din București pentru reușita acestui eveniment. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Europa Libera scrie, vineri, ca social-democrații au probleme sa justifice in fața Curții de Conturi sumele platite pentru avioanele private inchiriate pentru Liviu Dragnea și echipa lui.Potrivit sursei citate, "toate datele arata ca traseul avioanelor inchiriate se suprapunea cu vizitele externe ale…

- Liviu Dragnea a fost in Elveția insoțit de iubita sa, Irina Tanase, care a pus ulterior poze pe Instagram cu imagini dintr-o renumita firma de ceasuri de lux. Europa Libera va prezinta noi informații despre modul in care PSD a cheltuit banii publici incasați de la buget. Social-democrații au probleme…

- Modul de actiune al lui Liviu Dragnea se poate observa analizand Raportul Curtii de Conturi, documentele oficiale ale Camerei Deputatilor si facturile prezentate de PSD. Astfel, in timp ce Camera Deputatilor anunta ca toate cheltuielile legate de deplasarile externe ale fostului lider PSD erau suportate…

- SC Drager Medical Romania SRL a inregistrat pe rolul Curtii de Apel Constanta dosarul 45 36 2020, avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice, in care reclamant este Consiliul Judetean Constanta. Procesul survine dupa ce, la jumatatea lunii ianuarie, mai multe firme, printre care si Drager…

- Birourile Nationale ale USR PLUS au decis, luni, in sedinta comuna de alianta, sa solicite organizatiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie. Decizia va fi luata in Comitetul politic al USR si in Consiliul National al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in Bucuresti.

- ​Conducerile USR și PLUS au decis fuziunea celor doua formațiuni, un congres urmând sa aiba loc în iulie. În acest sens, s-a cerut un mandat din partea organizațiilor. „​Birourile Naționale ale USR PLUS au decis, luni, în ședința comuna de alianța, sa solicite organizațiilor…

- Lucian Isar s-a remarcat, in ultimii ani, prin analizele extrem de taioase la adresa politicii monetare a BNR și a acțiunilor lui Mugur Isarescu. Intr-o perioada s-a vorbit despre faptul ca Isar ar fi urmat sa devina noul guvernator BNR, dar nu s-a concretizat. Trecutul lui Lucian Isar nu e lipsit…

- Sedinta social-democratilor are loc, miercuri, la ora 15.00, la sediul central al formatiunii din Bucuresti.Este primul Comitet Executiv dupa ce Viorica Dancila a demisionat de la conducerea formatiunii, iar Marcel Ciolacu a devenit presedinte interimar.Social-democratii au pe…