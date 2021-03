Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul modular de la Lețcani nu poate fi deschis. Unitatea care a costat 13 milioane de euro a fost inchisa acum doua luni pentru ca sistemul de climatizare nu facea fața, iar pacienții și medicii stateau in frig. Acum apa de ploaie se infiltreaza pe sub uși, pana pe holurile care duc spre Terapie…

- N. D. In scopul prevenirii raspandirii comunitare a infectarii cu noul coronavirus, Biroul Teritorial Ploiesti al institutiei Avocatului Poporului a anunțat ca audientele la sediu raman suspendate. Pana la reluarea acestei activitați, cetatenii pot beneficia in continuare, in mod gratuit, de serviciile…

- Andrei Cristian Leonte, redactor sef la Info Sud Est si unul dintre autorii investigatiei privind banii europeni pentru Delta Dunarii a fost invitatul nostru de astazi la ZIUA LIVE pe site ul ziuaconstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta. Interviul video poate fi urmarit aici: Leonte a povestit…

- Actorul Gheorghe Danila a murit pe 1 martie 2021, la varsta de 72 de ani. Problemele de sanatate l-au facut sa se retraga din activitate in urma cu cațiva ani. Colegii de la Teatrul de Comedie din București au transmis mesaje de regret și condoleanțe familiei artistului. Doliu in lumea artistica a Romaniei.…

- In Municipiul Sebeș problema poluarii este dezbatuta de foarte mult timp, iar conducatorii orașului incearca pe cat posibil sa soluționeze aceste depașiri ale valorilor poluarii. Primarul orașului, Dorin Nistor, a declarat ca știe care sunt problemele cu care se confrunta la nivel local, și ca este…

- Gelu Colceag, managerul Teatrului Mic din Bucuresti, a afirmat ca primul spectacol a fost programat pentru data de 6 februarie. "Primul spectacol l-am pus pe 6 februarie. (...) Problemele sunt de doua feluri - cu un ochi radem, cu un plangem, ca sa fac o parafraza dupa cele doua masti care prezinta…

- Probleme tehnice aparute in functionarea platformei pentru vaccinare Foto: facebook.com/ROVaccinare Problemele tehnice aparute în functionarea platformei informatice pentru înscriere si programare la vaccinarea împotriva COVID au fost rezolvate. STS anunta ca aplicatia…

- Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) și publicate in Monitorul Oficial, Alianța USR-PLUS a cheltuit in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 aproape 16.500.000 lei (adica aproape 3,5 milioane euro). Un raport detaliat al veniturilor și…