- Petra Kvitova a oferit prima reacție dupa victoria cu Sorana Cirstea. Jucatoarea din Cehia a explicat cum a reușit sa revina in meci, deși sportiva noastra a condus cu 5-2, in primul set. Pentru caștigarea trofeului de la Miami, Petra Kvitova se va duela in marea finala cu Elena Rybakina. Petra Kvitova,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va fi adversara romancei Sorana Cirstea in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii in valoare totala de 8,8 milioane de dolari.

- Sorin Erlic (67 ani), primul antrenor al Soranei Cirstea (32 de ani, 74 WTA), iși amintește ca „dupa primele luni, mi-am dat seama ca are potențial. A fost precoce, dar oscilanta. Cu Thomas Johansson alaturi, care i-a schimbat radical mentalul, joaca cel mai bun tenis și e capabila de orice”. Sorana…

- Cristian Tudor Popescu, un fin analist al tenisului, a adus in disucție, la GSP Live, schimbarile pe care le-a observat la Sorana Cirstea de cand jucatoarea in varsta de 33 de ani a inceput parteneriatul cu suedezul Thomas Johansson. Calificata in semifinale la Miami, unde va da peste Petra Kvitova,…

- Sorana Cirstea – Petra Kvitova, in semifinalele turneului de la Miami. Jucatoarea din Cehia s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 3-6, 6-3. Sorana Cirstea va lupta cu Petra Kvitova, pentru un loc in marea finala a turneului de la Miami. Cirstea a asteptat peste…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 74 WTA) e in semifinalele turneului de la Miami! A trecut de Aryna Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA), scor 6-4, 6-4. Sorana Cirstea va juca in semifinale cu invingatoarea partidei Ekaterina Alexandrova - Petra Kvitova, care se va juca de la ora 02:00 Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea a caștigat o suma impresionanta dupa ce a invins-o pe Marketa Vondrousova și s-a calificat in sferturile turneului de la Miami! Jucatoarea romanca s-a impus categoric, cu scorul de 7-6, 6-4. Sorana s-a impus in primul set la tie-break 7-6 (3), dupa 55 de minute de joc, iar in setul doi…