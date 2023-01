Stiri pe aceeasi tema

- Shakira a caștigat peste 2,5 milioane de dolari in primele 4 zile de la lansarea ultimei sale piese, in care il ataca pe Gerard Pique și pe iubita sa, Clara Chia. Piesa Shakirei a strans 126 de milioane de vizualizari in primele 4 zile pe Youtube. Artista columbiana a caștigat 512.000 de dolari doar…

- Gerard Pique (35 de ani) continua seria ironiilor la adresa fostei soții Shakira, dupa ce frumoasa cantareața columbiana, in varsta de 45 de ani, l-a atacat fara menajamente in ultima piesa lansata. Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii…

- Shakira, in varsta de 45 de ani, si Gerard Pique, in varsta de 35 de ani, si-au anuntat despartirea dupa mai bine de un deceniu de viata comuna in iunie 2022.Intitulata „BZRP Music Session #53” este compusa in colaborare cu producatorul argentinian Bizarrap, iar Shakira a folosit versurile pentru a-și…

- Gerard Pique nu a ramas indiferent dupa melodia lansata de Shakira, de care s-a desparțit anul trecut și care este mama celor doi fii ai sai. Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii pe rețelele sociale pentru ca versurile au atacuri…

- O noua melodie lansata joi de Shakira in care il ataca direct pe Gerard Pique și pe actuala lui partenera a fost vizionat de peste 70 de milioane de ori in 24 de ore, devenind cel mai ascultat cantec latino pentru aceasta perioada de timp, transmite BBC . Melodia, intitulata „BZRP Music Session #53”,…

- Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii pe rețelele sociale pentru ca versurile au atacuri directe la fostul iubit, Gerard Pique, dar și la noua partenera a acestuia, Clara Chia.

- Shakira nu a trecut peste desparțirea de Gerard Pique și a dat de pamant cu tatal copiilor ei intr-o melodie pe care a lansat-o in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap. Nu incape nicio urma de indoiala. Mesajul este pentru fostul ei iubit și pentru actuala lui prietena. Versurile sunt foarte dure.…

- Shakira a lansat o noua piesa, in colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap și a starnit nenumarate comentarii pe rețelele sociale pentru ca versurile au atacuri directe la fostul iubit, Gerard Pique, dar și la noua partenera a acestuia, Clara Chia. Un nou single, noi sageți adresa fostului fundaș de…