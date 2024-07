Câți bani a câștigat Edi Iordănescu pentru performanța de la EURO 2024? Detalii despre salariu și bonusuri Performanța lui Edi Iordanescu la EURO 2024, caștiguri financiare semnificative Edi Iordanescu, fostul selecționer al echipei naționale a Romaniei, a reușit sa duca tricolorii la un nivel inalt la EURO 2024, obținand astfel recompense financiare substanțiale. Calificarea echipei la turneul final și ieșirea din grupe au fost rasplatite pe masura. Salariul lunar al lui Edi Iordanescu In perioada in care a fost la conducerea echipei naționale, Edi Iordanescu a beneficiat de un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro. Aceasta remunerație reflecta nivelul de trai din Romania și poziția sa de selecționer.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

