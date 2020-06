Câți bani a atras Guvernul de la Uniunea Europeană. Ludovic Orban a spus suma Potrivit ministrului, pe parcursul ultimelor sase luni au fost absorbiti doua miliarde de euro din fonduri europene, in conditiile in care in decursul celor sase ani care au precedat guvernarea PNL au fost atrasi 6 miliarde de euro. "Referitor la fondurile europene, obiectivul nostru este sa crestem absorbtia fondurilor europene. Intr-o perioada foarte scurta de timp, de sase luni si ceva, noi am reusit sa absorbim fonduri europene in valoare de doua miliarde de euro. Trebuie comparate aceste sase luni cu cei sase ani in care noi nu am fost la guvernare si in care s-au absorbit sase miliarde.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

