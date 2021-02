Câți ani va mai dura pandemia. Aproape un deceniu de luptă continuă Cand se va termina pandemia ? Este intrebarea pusa inca din prima parte a anului 2020, a carui raspuns poate fi dat in funcție de viteza cu care este imunizata populația. O analiza Bloomberg arata ca ar putea dura aproximativ 7 ani ca statele lumii sa vaccineze 75% din populație. Oamenii de știința estimeaza ca este nevoie de o imunizare cuprinsa intre 70% și 85% a populației pentru ca lucrurile sa revina la normal. Unele țari fac progrese mult mai rapide decat altele, insa la nivel mondial pana acum au fost administrat vaccinul doar la aproximativ 120 de milioane de persoane. Israelul, țara cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

