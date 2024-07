Stiri pe aceeasi tema

- Grasu XXL a fost surprins cu lacrimi pe fața in timp ce canta o piesa pe scena de la Neversea 2024. Artistul a reușit cu greu sa iși duca pana la final momentul, iar publicul a fost profund emoționat de reacția lui.

- Maya, fiica Antoniei, a facut senzație alaturi de Alex Velea pe scena de la Neversea. Adolescenta este de o frumusețe rapitoare, atragand privirile tuturor cu superbele trasaturi ale feței și mișcarile de dans.

- Ediția a șasea a Neversea a debutat, joi, la Constanța. Inna, Nick Carter de la Backstreet Boys, Bebe Rexha, Aaron Sevilla, DJ Snake și Alex Super Beats au urcat in prima zi a festivalului pe scena principala. La orele serii, intrarea in festival era neincapatoare. Tinerii așteptau la porțile Neversea…

- Cristina Țopescu, una dintre cele mai respectate și iubite figuri ale jurnalismului romanesc, a plecat dintre noi in ianuarie 2020, lasand in urma o moștenire impresionanta și o amintire vie in inimile celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Fiica legendarului comentator sportiv Cristian Țopescu, Cristina…

- Pentru ediția de anul acesta, Neversea prezinta imnul care ne introduce in atmosfera de festival, o super colaborare intre Kris Kross Amsterdam și INNA – “Queen of My Castle”. Piesa poate fi ascultata aici. Dupa colaborari cu Cheat Codes, Conor Maynard, Shaggy, Sofia Reyes și Tinie Tempah, Kris Kross…

- Rosa, fiica cea mica a lui Pepe, a cantat unul dintre hit-urile tatalui sau la nunta artistului cu Yasmine. Micuța a urcat pe scena și i-a emoționat pe invitați, dar și pe cei doi miri care au privit-o cu mandrie.

- Se anunța o vara incendiara pe litoralul romanesc! Dupa Beach please, și Neversea a anunțat prezența unora dintre cei mai ascultați artiști din lume in acest moment. Printre numele internaționale care au confirmat deja prezența se numara Maluma, care vine pentru prima data in Contanța, și Bebe Rexha.…

- In ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva au fost momente spectaculoase, așa cum este și cel pregatit de Bella Santiago și Barbara Isasi. Cele doua au primit provocarea de a intra in pielea lui Dan Spataru și au cantat piesa „Tu, eu și-o umbrela”.