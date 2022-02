Câți adulți și copii mai trec pragul centrelor de vaccinare Un numar de 7.674 de romani s-au vaccinat cu Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson in ultimele 24 de ore, dintre care 1.255 reprezinta prima doza, 2.563 - doza a doua si 3.856 - doza a treia, a informat, joi, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

