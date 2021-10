Catherine Zeta-Jones: Soarele nu a răsărit încă la Bucureşti şi mă pregătesc să devin Morticia Addams Actrita Catherine Zeta-Jones se afla la filmari in Bucuresti pentru serialul „Wednesday” in regia lui Tim Burton, le-a transmis fanilor salutari de la fereastra sa de hotel, intr-un videoclip filmat in zori si publicat pe Instagram. Aceasta a anuntat ca se pregateste sa intre la machiaj pentru a deveni Morticia Addams. „Soarele inca nu a rasarit in Bucuresti! Si Morticia Addams se trezeste! Fata muncitoare. Buna dimineata, tuturor!”, a scris ea. In urma cu cateva saptamani, actrita anunta pe reteaua de socializare: „Acum am ocazia sa o joc pe Morticia Addams in regia incomparabilului Tim Burton… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

