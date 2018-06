Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Charlize Theron, premiata cu Oscar pentru aparitia sa in pelicula „Monstru/ Monster”, iși va imprumuta vocea pentru un nou film animat adaptat dupa „Familia Addams/ The Addams Family”.

- Realizatorul radio Howard Stern a dezvaluit ca, inainte de a devenit presedintele Statelor Unite, Donald Trump „a dat note“ unor femei pentru aspectul fizic si, surprinzator, Angelina Jolie a primit un calificativ destul de mic, avand in vedere ca este considerata una dintre cele mai frumoase vedete.

- Cantareața Shania Twain și-a suparat fanii dupa ce a declarat intr-un interviu acordat pentru publicația The Guardian ca, daca ar fi putut, l-ar fi votat pe Donald Trump. Intr-un interviu acordat de curand publicației The Guardian, Shania Twain a spus ca, daca ar fi putut, la alegerile din 2016 l-ar…

- Legenda a fotbalului mondial din toate timpurile, Sir Alex Ferguson, a fost de acord sa ofere un interviu, in direct, luni seara, la Antena 3! Fostul manager al lui Manchester United a vorbit despre candidatura lui Ionuț Lupescu la președinția FRF."Am o legatura foarte buna cu Lupescu, am…

- Un subiect foarte sensibil, de cand lumea, pentru femei: kilogramele. Se spune ca o femeie nu va spune niciodata cați ani are și numarul kilogramelor. Ei bine, da, sunt doua aspecte pe care orice femeie iși dorește sa le țina departe de urechile curioșilor. Chit ca o recunoaștem sau nu, intotdeauna…

- Cineastul Milos Forman, care a devenit cunoscut la Hollywood cu filmele de Oscar „Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo’s Nest” si „Amadeus”, pentru regia carora a fost premiat de Academia americana de film, a murit, vineri, la varsta de 86 de ani, scrie...

- Clujul a fost la inceputul secolului al XX-lea un adevarat Hollywood al Europei, aici debutand regizorul care avea sa devina celebru pentru pelicula „Casabalnca”. Industria cinematografica „renaste” greu in orasul care gazduieste cel mai mare festival de film: firma din Cluj care colaboreaza cu HBO…