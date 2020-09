Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bart, prezentatoarea știrilor Flash Monden de la Prima TV, a postat pe Instagram prima fotografie cu fetița ei.Vedeta a nascut vineri, prin cezariana, la o clinica privata din București.Fetița, pe care o va boteza Maria, a primit nota 10 la naștere și este a doua fiica a prezentatoarei TV.

- Gabriela Cristea a postat zilele o imagine cu ea de acum șapte ani. In imagine se poate vedea ca prezentatoarea de televiziune era extrem de slaba. Șocant cat de slaba era Gabriela Cristea in urma cu șapte ani Gabriela Cristea a umblat in cufarul cu amintiri și a postat pe Instagram o imagine de acum…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut s-a zvonit ca Mihai Stoica ar avea probleme cu fiica sa și ca aceasta are o problema serioasa de sanatate, iata ca acum Teodora este ok și are o relație frumoasa, cu care se mandrește in orice clipa pe contul de Instagram.

- Augustin Viziru a devenit tata pentru prima data in urma cu doua zile. Actorul și soția sa, Ema, sunt in culmea fericirii, pentru amandoi fiind prima data cand experimenteaza rolul de parinți. Augustin Viziru a dat vestea cea mare ca a devenit tatic pe conturile de socializare, acolo unde a publicat…

- Din Sydney si pana la Paris sau Londra, mii de oameni au sfidat interdictiile autoritatilor pe timp de pandemie de coronavirus, in semn de protest fata de uciderea americanului de culoare George Floyd, a relatat Agerpres.Australia a fost prima care a deschis balul indignarii mondiale. Mii de oameni…