Câteva zile până la decizia referitoare la redeschiderea școlilor: Câți angajați din Educație s-au vaccinat anti-Covid Cu cateva zile inainte de momentul in care se va decide daca școlile vor fi redeschise din 8 februarie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat ca pana in prezent au fost imunizate mai puțin de 10.000 de angajați din Educație. „Am analizat mai multe scenarii posibile pentru a asigura continuitatea campaniei de vaccinare. Aveam prevazut inclusiv optiunea ca din 7 februarie sa incepem vaccinarea cu prioritate a personalului din invatamant, insa am avut de ales intre a amana persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani si a decala persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

