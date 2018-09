Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane au protestat in Piata Victoriei, vineri seara, pentru a marca o saptamana de la violentele inregistrate la manifestatiile din data de 10 august. Actiunea de protest s-a desfasurat fara incidente, participantii incepand sa paraseasca piata dupa ora 23,00, in timp ce unii dintre…

- Parchetul de la langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite un mesaj al procurorului general Augustin Lazar, pe tema anchetetei care vizeaza violentele din Piata Victoriei, din seara zilei de 10 august."Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea…

- Sediul Parchetului Militar din Bucuresti a ramas fara alimentare cu energie electrica marti, in a doua zi in care se primesc plangeri din partea celor implicati in incidentele de vineri din Piata Victoriei si in care sunt audiati martori din acest dosar. Seful institutiei a anuntat ca au fost depuse…

- Dupa violentele de vineri noapte din Piata Victoriei, Casa Regala a iesit si ea la rampa cu un mesaj semnat de custodele Coroanei, Margareta. Aceasta afirma ca violentele din Bucuresti au afectat unitatea nationala si reputatia internationala a...

- Zece persoane mai sunt internate dupa violențele de sambata Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Din cele 452 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa violentele de aseara din Piata Victoriei, doar 10 mai sunt internate în…

- Comunicatul premierului: Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate gradual de catre…

- Sase persoane sunt in continuare internate dupa violențele de sambata Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. Foto: Wikipedia. Sase persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma violentelor de la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, sunt în…

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…