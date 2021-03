Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 200 de bistrițeni protesteaza in aceste momente in fața Instituției Prefectului impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Este a doua zi de proteste, dupa ce ieri in centru s-au adunat doar 15-20 de persoane. De data aceasta, protestatarii se folosesc de un tricolor uriaș pentru a se face…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, la Iași, fața de masurile adoptate de Guvern in vederea diminuarii raspandirii pandemiei de coronavirus. Multi protestatari nu poarta masca de protectie. Intr-un comunicat de presa trimis astazi, se preciza ca actuala conducere a formațiunii AUR se alatura protestelor…

- In București, dar și in alte orașe din țara, sute de persoane au ieșit din casa indignate de regulile impuse de autoritați. In timp ce in Capitala manifestanții au marșaluit spre Guvern, in Arad oamenii s-au indreptat spre Primarie și au fost și cateva momente tensionate. Peste tot, cei prezenți nu…

- ASTAZI: Partidul AUR, PROTEST in fața Prefecturii din Alba Iulia, impotriva masurilor anti-COVID impuse de Guvern Un protest impotriva restricțiilor anti-COVID impuse de Guvern va avea loc astazi, 29 martie, la ora 17:00, in fața Instituției Prefectului din Alba Iulia. George Simion, liderul partidului…

- update Și la Timișoara, peste 300 de persoane protesteaza fața de Guvern și de masurile luate de acesta. Protestatarii cer ridicarea restricțiilor și prelungirea programului magazinelor. update 03.00 In ciuda orei inaintate, oamenii au pornit din nou in marș catre Guvern. Ei se deplaseaza pe partea…

- Sute de persoane participa, duminica seara, in municipiul Constanta, la un protest organizat impotriva noilor masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Protestatarii au scandat, pe platoul Institutiei Prefectului, lozinci printre care "Masca jos", "Jos Guvernul", "Libertate…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Dupa protestul celor de la AUR din Cluj-Napoca, un alt protest s-a desfașurat, sambata, și in București. Motivul este același: masurile luate de autoritați in vederea combaterii pandemiei cu noul coronavirus.