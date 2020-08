Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au strans, duminica, in Piata Victoriei, la aproape 2 ani de la protestele din 10 august. Participantii considera ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan sunt vinovati de violentele de atunci si cer sa se faca dreptate.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea…

- Un protest la care au participat mii de persoane reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus. Acesta a avut loc in Piata Victoriei din capitala. Oamenii au protestat fata de”dictatura sanitara”. Protestatarii au venit cu steaguri si pancarte cu mesaje impotriva…

- Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de”dictatura sanitara” si cei mai multi nu poarta masti de protecie si nu resecta distanta fizica. Participantii…

- Liviu Dragnea dezvaluie de dupa gratii care au fost discuțiile despre amnistie și grațiere in perioada cand Viorica Dancila era premier Sursa articolului: VIDEO INTERVIU EXCLUSIV Liviu Dragnea, episodul 3 | Cum s-au derulat NEGOCIERILE pe amnistie cu Dancila și Toader: ”Grațierea o cer oamenii vinovați!”…

- Nu se termina gafele in PNL, dupa vicepreședintele filialei Vrancea care da BAC- ul la 42 de ani, ieri a fost randul filialei Buzau sa aiba parte de scandal. Omul lui Liviu Dragnea și Carmen Dan, Viorel Ștefu, este noul secretar general al Organizației Județene PNL Buzau. Fostul om al lui Dragnea și…

- Rareș Bogdan a criticat vineri seara, la Digi 24, decizia PNL Buzau de a-l aduce in partid pe Viorel Ștefu, fost secretar de stat in subordinea lui Carmen Dan la violențele Jandarmeriei de pe 10 august. ”Domnul Ștefu este fost secretar de stat in Ministerul de Interne, omul care a primit informarile…