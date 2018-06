Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in fierbere! Un protest intitulat "Cod rosu de OUG" este anuntat pentru aceasta seara in Piata Victoriei si in alte orase din tara. Mii de persoane s-au aratat deja interesate de evenimentul care a fost creat pe Facebook. "SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi actori, acelasi tupeu de borfas!…

- Un protest intitulat ”Cod rosu de OUG” este anuntat pentru duminica seara in Piata Victoriei, peste cinci mii de persoane aratandu-se interesate de evenimentul creat pe Facebook. Si in mai multe judete din tara comunitatile de protestatari au anuntat manifestari similare, potrivit news.ro.In…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le ocupa.

- Aproximativ o mie de oameni s-au adunat, miercuri seara, in Piața Victoriei din Timișoara pentru a protesta fața de modificarile Codului de procedura penala, transmite corespondentul MEDIAFAX.Protestul “Stop joc, penalilor” organizat in Piața Victoriei din Timișoara a fost anunțat pe Facebook,…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare…