UPDATE.Cateva sute de persoane s-au strans, sambata, in Piata Victoriei din Capitala si striga ”Demisia” si ”Hotii”. Oamenii se tem de adoptarea unei noi Ordonante 13 si cer vigilenta sporita, dar si mobilizare la proteste.



Manifestarea, organizata ca de fiecare data pe retelele de socializare, se intituleaza ”Ordonanta 13 revine! TOTI in Piata!”.



Cateva sute de persoane cu steaguri, fluiere, vuvuzele, dar si cu portavoce scandeaza ”Demisia”, ”Hotii”, ”In democratie, hotii stau la puscarie!” si ”PSD, ciuma rosie!”.



Ca in fiecare seara de dupa pronuntarea sentintei…