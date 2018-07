Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au protestat marti seara in Piata Victoriei impotriva modificarilor la Codul penal si impotriva Guvernului. Manifestantii au scandat "Hotii, hotii", "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia, demisia", "PSD, ciuma rosie", "Romania, trezeste-te!". Protestatarii au afisat pancarte…

- Aproximativ 200 de persoane au protestat luni in Piata Unirii din Cluj-Napoca impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat "Fara penali", "Jos Dragnea, jos", "Justitie, nu coruptie", "Nu mai dati afara tinerii din tara", "PSD, ciuma rosie" si au purtat pancarte cu cateva mesaje…

- Peste 1.000 de persoane au protestat miercuri seara, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, fata de modificarile la Codul de procedura penala, solicitand demisia Guvernului si scandand „Nu va fie frica, Ardealul se ridica”, unii avand tobe cu care au batut ritmul scandarilor, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Cateva sute de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD ALDE, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii au blocat o banda din carosabilul din zona Muzeului Antipa, dupa o altercatie cu politistii de la Rutiera. Cei prezenti la miting scandeaza Jandarmeria apara hotia ,…

- Protestatarii s-au adunat în Piata Unirii din Cluj-Napoca având steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum ”Orice om îi e frica de puscarie”, cu poza premierului Viorica Dancila, ”Egalite, fraternite, puscarie”, ”Indiferenta ucide”, ”Dragnea…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

