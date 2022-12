Aquatim a anuntat azi avarii care au dus la intreruperea apei in Timisoara si in localitatile Giroc si Chisoda. Astfel, pentru remedierea problemelor, apa e intrerupta pana la ora 15 pe strazile Mircea cel Batran, Maslinului, Romulus, Feldioara, Mesteacanului și in Giroc și Chișoda. Tot pana la aceeasi ora, in Moșnița Veche și Moșnița Noua […] Articolul Cateva strazi din Timisoara si doua localitati limitrofe, temporar fara apa din cauza avariilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .