Stiri pe aceeasi tema

- Se afla in plina desfașurare concursul de gatit online ”Cel mai harnic Bucatar Junior!” inițiat de Direcția de Cultura Carei. Copii deosebit de harnici și talentați, care, mai ales in aceasta perioada iși ajuta parinții in bucatarie, pregatind mancaruri pentru intreaga familie. Rețete precum paine…

- Bucatarul a inceput un serial pe Youtube, numit Farfurii curate, care a fost creat in contextul in care oamenii petrec tot mai mult timp in casa și sunt nevoiți sa gateasca, așa fel incat la finalul perioadei de izolare sa iasa macar la fel de sanatoși pe cat au intrat. In primul episod, Adi…

- Vedetele din ziua de Paste, ouale rosii, ajung de cele mai multe ori la cosul de gunoi. Pentru a nu se mai intampla asta, aveti un pic mai jos citeva idei geniale de a folosi ouale fierte la diverse preparate delicioase. Ce sa faci cu ouale ramase la Paște. 5 rețete simple, ușoare și gustoase […] The…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru marți 14 aprilie, intre orele 6.00 și 21.00, o avertizare cod galben de intensificari ale vantului și predominant ninsori la munte, inclusiv pentru județul Bistrița-Nasaud. In dimineața zilei de marți (14 aprilie), in Banat și Crișana, apoi…

- Uica Mihai, bucatarul cunoscut in Banat pentru retetele lui inedite, a postat pe pagina sa de Facebook o reteta in ton cu vremurile. A botezat-o "Ciorba Covid-19", pentru ca este foarte consistenta si sanatoasa.

- Odata cu anutul de pandemie, ti-ai facut destule provizii de faina, malai si alte ingrediente neperisabile, dar inca nu le-ai utilizat. Incearca sa le folosesti la retete de turte, lipii si clatite, astfel inlocuind painea la masa.

- O sursa excelenta de proteine, fier sau minerale sunt recomandate a se consuma primavara, atunci cand organismul vine dupa o iarna in care a fost privat de substante nutritive importante pentru sanatate.

- Potrivit meteorologilor, marti, in intervalul orar 11:00 - 20:00, pe durata Codului galben, in cea mai mare parte a zonei montane, in Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, local in Oltenia, sud-vestul Moldovei, precum si in jumatatea sudica a Transilvaniei vor fi intensificari ale vantului cu viteze in…