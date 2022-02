Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin , a ordonat inceperea unor exercitii nucleare strategice, a comunicat Kremlinul, conform agentiei RIA, preluate de Reuters.Purtatorul de cuvant al presedintiei a confirmat ca manevrele respective au inceput, scrie Agerpres .Presedintele belarus Aleksandr…

- Forțele ucrainene au fost acuzate, joi, de separatiștii din estul țarii susținuți de Rusia, ca au bombardat de patru ori in ultimele 24 de ore pozițiile rebelilor din Luhansk. Kievul a negat acest presupus atac, in timp ce SUA acuza Rusia ca vrea sa creeze pretexte pentru a ataca Ucraina, relateaza…

- NATO ramane in alerta, dupa ce nu a vazut nici un semn clar de retragere a Moscovei și a trupelor ruse din jurul Ucrainei. Miniștrii Apararii NATO au convocat o intalnire miercuri (16 februarie), in vreme ce alianța militara acuza Rusia ca a trimis mai multe trupe intr-o formație militara masiva in…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre de luni, 14 februarie, pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo, informeaza Reuters.Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea,…

- Rusia a anulat restrictiile anuntate anterior in ce priveste accesul navelor in Marea Azov in legatura de exercitiile navale din aceasta zona, a anuntat vineri Autoritatea portuara ucraineana, transmite Reuters. "Deplasarea navelor pe rutele recomandate catre porturi maritime ucrainene din…

- Rusia a anuntat joi efectuarea unor exercitii planificate in Marea Neagra, cu participarea unor grupuri tactice navale din cadrul Flotei sale din Marea Neagra, in timp ce Ucraina a denuntat vehement desfasurarea aplicatiilor in apropierea coastei sale de sud, acuzand Moscova ca, prin manevrele sale,…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a vizitat marți regiunea Mariupol din estul Ucrainei, devastata de anii de razboi. Vizibil mișcata, Baerbock a spus ca este un moment „opresiv” ca a existat un „razboi chiar in mijlocul Europei”.Fosta stațiune de litoral Shyrokyne se intinde direct pe Marea…

- Rusia a anuntat miercuri ca a inceput exercitiile militare regulate de iarna in districtul sau militar sudic, din care unele parti se invecineaza cu Ucraina, si ca 10.000 de soldati s-au mutat pe terenuri de antrenament in aceasta zona imensa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…