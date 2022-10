Câteva obiceiuri noi ce pot ajuta mediul Ce ai spune sa incerci sa introduci in rutina ta cateva obiceiuri noi ce pot ajuta mediul? Noi am pregatit o lista cu cateva acțiuni pe care le poți adopta chiar incepand de maine!

Reciclați totul;

Reduceți utilizarea plasticului;

Optați pentru electrocasnice eco-friendly;

Utilizați produse de curațare ecologice;

Deconectați electrocasnicele.

Nu uita! Micile schimbari fac diferența!

#ThinkGreen https://www.facebook.com/VitaliaServiciiPentruMediu/ Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a venit in aceasta seara cu un mesaj catre populație și in special catre mediul de afaceri. Spinu a menționat ca cel puțin miine nimeni nu va fi deconectat de la energia electrica. ”Dragi cetațeni, incepind cu ziua de miine, din cauza…

- Atunci cand traim intr-o lume globalizata, beneficiile sunt imense, insa si riscurile pe masura. Astfel de riscuri constau in raspandirea mai rapida a virusurilor si maladiilor periculoase. De aceea, oamenii au gasit o multime de solutii pentru a incetini aceasta raspandire, prin diferite mijloace ingenioase,…

- Cum ne ajuta detoxifierea sa avem un sistem imunitar mai bun toamna „Beneficiile unei cure de detoxifiere a organismului la inceput de toamna sunt multiple. Aceasta curațare a organismului de toxine ne va ajuta la reducerea inflamațiilor din corp, la reglarea sistemului digestiv, prevenirea problemelor…

- Simpla prezența a unei afaceri in mediul virtual nu garateaza acesteia niciun fel de succes. Afacerea, produsele ori serviciile trebuie sa fie vizibile posibililor clienți, iar pentru ca asta sa se intample sunt necesare niște demersuri. Iar unul dintre aceste demersuri este legat de advertoriale. Care…

- Imaginile de dupa renovare cu o școala gimnaziala alfata intr-un sat din Romania au devenit virale pe rețelele de socializare. Mulțora nu le-a venit sa creada ca se afla la noi in țara.

- Profesorii care se vor titulariza in mediul rural ar putea primi o prima de instalare in valoare de 3 salarii medii brute pe economie, a anuntat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a prezentat, intr-o conferinta de presa, mai multe propuneri pe care ministerul le-a acceptat in cadrul dezbaterii…

- Au trecut mai bine de doi ani de cand ședințele de la birou, intalnirile de afaceri sau chiar revederile cu prietenii s-au mutat in mediul online. Ba chiar cursurile la care, inainte, participam fizic și-au gasit loc pe Zoom, Skype sau alte platforme de acest tip. Și, fie ca ne place sau nu, multe dintre…

- Schimbarile climatice sunt din ce in ce mai evidente pentru toata lumea. De la temperaturile caniculare, la fenomenele meteo extreme, oamenii resimt din ce in ce mai puternic efectele incalzirii globale. Pe langa politicile globale europene sau nationale