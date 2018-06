Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- In jur de 150 de persoane protesteaza, vineri seara, in Piata Victoriei, impotriva Guvernului Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce social-democratii au hotarat sa-l sustina pe liderul partidului in urma condamnarii primite in dosarul "DGASPC Teleorman". Cei aflati in strada scandeaza…

- Aproape 500 de oameni s-au adunat, in aceasta seara, pana in jurul orei 8.30, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a solicita demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare. Acțiunea a fost organizata pe Facebook, mobilizarea…

- UPDATE: Numarul persoanelor care au participat joi seara, la marsul de protest din municipiul Sibiu a depasit 2.500, manifestantii deplasandu-se pe traseul lung de zece kilometri care trece prin fata casei presedintelui Klaus Iohannis. In fata imobilului s-a scandat numele sefului statului, s-a intonat…

- Reacția lui Dacian Ciolos, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat joi, 21 iunie, ca Liviu Dragnea “trebuie sa paraseasca viata publica”, precizand ca “un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei”. Prima reacție din PSD, dupa…

- "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- Un protest are loc miercuri, in fata Parlamentului, sub sloganul „Ultimatum pentru Dragnea”, manifestatia fiind anuntata pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar putea fi inceputa procedura de suspendare a presedintelui. Tot miercuri au loc proteste in mai multe orase, dupa ce…

- Jandarmii au construit deja țarcul pentru mitingul PSD din Piața Victoriei. In ultimele zile oamenii din zona au fost anunțați sa nu mai parcheze in parcarea din Piața Victoriei. “Piata Victoriei a fost golita total; nu mai este nici o masina in parcare. Perimetrul a fost asigurat cu gardurile jandarmeriei.Pe…