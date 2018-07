Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian NASTASE Intrebarea mea pare naiva. Dar, in definitiv, de ce oare in Romania, simplificand, noi avem doua „coduri” penale (Legea 78/2000 pentru demnitari si Codul penal pentru ceilalti) administrate de doua parchete – DNA si Parchetul general? Asa se intampla, oare, si in celelalte tari…

- Vicepresedinte PSD, Paul Stanescu, spune despre anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis referitor la o noua candidatura la Presedintie, ca fiecare cetațean e liber sa faca orice. ”Iohannis daca merge in același ritm nu știu daca mai poate caștiga un nou mandat”, afirma Stanescu, scrie mediafax.ro.Intrebat,…

- Aceste aspecte ne aduc ajutor in comunicare si munca dar ne si pun la incercare relatiile de orice fel prin dezechilibre ce pot aparea acolo unde lucrurile merg pe baza de manipulare, lipsa de putere sau minciuna. Pot aparea confuzii, suspiciuni, insecuritate, vampiri energetici, situatii complicate,…

- Filmul documentar ”Pe eroi sa nu-i cauți in morminte” a umplut ieri sala fostului cinematograf Balada. La film au fost prezenți elevi, profesori, dar și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ) Vrancea, dat fiind faptul ca evenimentul a avut loc ca un parteneriat intre instituție, prin…

- Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat, marti, ca "lucrurile merg spre bine" in Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), precizand ca s-a inregistrat o crestere de 11,8% a veniturilor colectate in primele patru luni ale acestui an comparativ cu perioada similara din 2017. "In ianuarie…

- De cele mai multe ori, avem impresia ca ne cunoaștem in totalitate, insa nu este deloc așa! Mintea noastra ascunde ganduri care pot sa iasa in evidența doar in anumite situații. De exemplu, nu putem sa știm daca putem sa ne exprimam ura fața de o persoana, pana cand aceasta ne supara cu ceva și, in…

- Ganduri mari la CSM Politehnica Iasi. Dupa ce duminica a obtinut primul punct din play-off-ul Ligii I de fotbal, formatia ieseana si-a propus sa lege doua victorii consecutive, in disputele cu Astra, care vor avea loc astazi, in Copou si luni, la Giurgiu. "Conteaza foarte mult meciul de acasa. Putem…

- Arta sa propune un joc cu realitatea obiectelor, cu ceea ce vedem, ceea ce ni se pare ca vedem și cu ceea ce urmeaza sa vedem (sau am putea vedea). In aceste lucrari, observam, pe langa prezentul obiectelor, și o arheologie a trecutului sau un indiciu despre viitorul ireal/suprarealist al…