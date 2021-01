Câteva EXPLICAȚII din BNR despre ULTIMA DECIZIE de impact luată de BNR Spre finele saptamanii trecute, Consiliul de Administrațiie al BNR a decis, cam pe neașteptate, sa reduca rata dobanzii de politica monetara, de la 1,5% la 1,25%, dupa ce in 2020 a mai redus-o in mod gradual, de la 2,5% la 1,5%. Aceasta abordare a generat in spațiul public discuții cu privire la nivelul actual al dobanzii de politica monetara a BNR, la ritmul de scadere și masura in care acestea sunt adecvate pentru sprijinirea revenirii economiei. Unele opinii s-au conturat insa prin promovarea de cifre distorsionate sau prin comparații nepotrivite cu situația din alte țari. Mitocanie maxima!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

