Stiri pe aceeasi tema

- Statul va suporta șomajul tehnic, avand in vedere ca multe afaceri au de suferit in urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. In acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamana aceasta, a fost publicata in Monitorul Oficial, scrie Hotnews. Ordonanța șomaj tehnic suportat de stat (Click Aici)…

- In mass-media exista o avalansa de stiri despre „somajul tehnic in conditiile coronavirusului”. Aceste stiri sunt alimentate, in cea mai mare parte, de numeroasele declaratii ale unor reprezentantii ai Guvernului, in special ale prim-ministrului Ludovic Orban. De mai multe saptamani aceste afirmatii…

- Statul va suporta șomajul tehnic, având în vedere ca multe afaceri au de suferit în urma masurilor luate ca urmare a coronavirusului. În acest sens, ordonanța adoptata de Guvern saptamâna aceasta, a fost publicata în Monitorul Oficial.Ordonanța șomaj tehnic…

- ​La începutul saptamânii, Ministerul Finanțelor anunța ca se amâna termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pâna la data de 25 aprilie 2020. Ei bine, acest luru nu se va mai întâmpla, în ordonanța publicata în Monitorul oficial…

- Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi dimineața, mai multe masuri economice cu un impact de 30 de miliarde de lei, pentru susținerea angajatorilor și angajaților aflați in dificultate din cauza starii de urgența și a epidemiei de coronavirus. Masura șomajului tehnic, cea mai importanta luata pana…

- Automobile Dacia va opri producția auto de pe 19 martie, pâna pe 5 aprilie, ca masura de protejare a sanatații salariaților, a spus pentru HotNews.ro Ion Iordache, vicepresedintele Sindicatului Automobile Dacia. Luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția în aproape toate uzinele…

- ANAF recomanda zilele trecute sa se interacționeze online, la fel și alte instituții, dar problema este ca anumite declarații tot necesita deplasarea la ghișeu, iar uneori serverele instituției dau “rateu”. Nu este totul online. E greu sa nu te atingi fizic de stat. Partea buna e ca se va…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat ca se asteapta de la boicotarea alegerilor anticipate din partea PSD si ca luni este posibil sa nu se creeze cvorumul necesar în Parlament pentru a respinge Guvernul Orban II, transmite Agerpres."Din partea PSD ne asteptam…