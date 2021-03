Caterina van Hemessen | O pictură cu un mesaj misterios Pentru Ziua Internaționala a Femeii, BBC Culture a lanseaza noua serie privind artistele care au contribuit la modelarea modului in care vedem lumea. Primul autoportret al unui artist aflat care lucreaza la șevalet a fost pictat de o femeie – Caterina van Hemessen. Gandiți-va la „geniul creator” și la o... The post Caterina van Hemessen | O pictura cu un mesaj misterios appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a transmis un mesaj de felicitare pentru femei, cu prilejul Zilei de 8 Martie. Liderul PSRM le-a urat femeilor sa fie respectate și iubite, și in aceste zile de sarbatoare, și in fiecare zi a anului.

- Femeile din țara noastra au fost felicitate cu ocazia Zilei Femeilor de catre conducerea țarii. Președintele, Maia Sandu, a scris intr-un mesaj de felicitare ca nu s-a indoit niciodata in puterea femeilor din Moldova și ca "Tradițional, de 8 martie, primim flori și

- Mariana Gaju a transmis un mesaj emotionant pentru toate femeile, cu ocazia zilei de 8 martie Primarul localitatii constantene Cumpana, Mariana Gaju, a transmis un puternic mesaj pentru toate domnisoarele si doamnele, cu prilejul sarbatorii de 8 Martie ndash; Ziua femeii. "Nu trebuie sa vorbesc eu despre…

- Artistul Edvard Munch este autorul unui graffiti misterios inscriptionat pe tabloul sau "The Scream" ("Tipatul"), au relevat scanarile in infrarosu, relateaza luni BBC. O propozitie mica, abia vizibila, scrisa pe una dintre cele mai cunoscute picturi din lume, a fost cauza multor presupuneri in lumea…

- Danut Albu, presedintele Ligii Militarilor Profesionisti, mesaj la final de an 2020: "Dragi prieteni, dragi camarazi, Ganditi va la trecerea dintre ani ca la o poarta. Puteti sa treceti prin aceasta poarta in Noul An si sa luati cu voi doar lucrurile si gandurile bune. Cu speranta ca anul 2021 va fi…

- Președintele Klaus Iohannis a inceput intalnirea cu cei de la PNL, insa a fost mai expeditiv decat cu cei de la PSD. Daca celor de la PSD le-a adresat cateva cuvinte de fața cu presa, cu cei de la PNL a trecut rapid mai departe. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul lui…